Il calciatore, che nei giorni scorsi è diventato per la prima volta papà, era tornato in gruppo da qualche giorno e aveva avuto un giorno di permesso per condividere l'arrivo del figlio con la sua famiglia, poi una seduta personalizzata prima del rientro di nuovo in gruppo.

Oggi ha svolto la seduta con i compagni ma alla fine dell'allenamento si è fermato perché ha avvertito dolore allo stesso ginocchio che per un'infiammazione lo ha messo ko per un mese. Si va verso quindi il forfait nella gara contro il Genoa dell'ex allenatore giallorosso De Rossi. Una cattiva notizia per Gasperini che è in piena corsa Champions e ancora in corsa in Europa League e che ad oggi non può contare su Ferguson, Dobvyk e Soulé che non ha recuperato. Wesley out per squalifica.