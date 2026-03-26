"Lautaro s’è affidato al suo profilo per raccontare il suo ultimo periodo. Ieri, nel pomeriggio, dopo aver lavorato a parte e in palestra con sessioni personalizzate, ha pubblicato un post su Instagram: «Manca sempre meno». Il 5 aprile è cerchiato di rosso. Questa settimana si dovrebbe allenare sempre a parte, salvo poi aggregarsi al gruppo durante la prossima quando rientreranno tutti i nazionali. Ad Appiano sono rimasti in pochi: 12 sono in giro per l’Europa e per il mondo. Chivu ha pescato dall’Under 23. Il primo obiettivo è non correre rischi. Il Lautaro interista non aveva mai avuto un periodo così lungo consecutivo senza giocare. L’anno scorso, ad esempio, in un’annata condizionata da alcuni problemi fisici, ha saltato sette gare per infortunio, quasi tutte concentrate verso la fine (su tutte quella contro la Lazio, alla penultima giornata). Stavolta la sua assenza si sta facendo sentire di più. Lo dicono i numeri: con Lautaro in campo l’Inter viaggia a una media di più di due gol a partita, senza di lui scende a uno (sette in altrettante uscite, di cui tre sugli sviluppi di un calcio d'angolo e uno su rigore). I marcatori su azione sono stati solo Dimarco col Genoa e due volte Pio Esposito, contro Atalanta e Fiorentina".