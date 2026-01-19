FC Inter 1908
infortuni Napoli, Conte perde Politano e Rrhamani: saltano anche la Juve

Napoli, Conte perde Politano e Rrhamani: saltano anche la Juve

Napoli, Conte perde Politano e Rrhamani: saltano anche la Juve - immagine 1
Nelle prossime ore si capirà di più sui tempi di recupero dei due calciatori che si sono infortunati nella gara contro il Sassuolo: intanto sono arrivati gli esiti degli esami
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nella gara di sabato contro il Sassuolo, agli infortunati del Napoli si sono aggiunti anche Rramhani e l'ex Inter Politano. Di questa mattina il bollettino medico del club che sul sito ufficiale annuncia gli esiti degli esami a cui il difensore e l'attaccante si sono sottoposti in queste ore.

"In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo", si legge nel comunicato pubblicato dalla società azzurra sul sito ufficiale.

Nelle prossime ore si capirà di più sui tempi di recupero dei due calciatori che sicuramente salteranno la gara con il Copenaghen in programma domani sera e pure quella contro la Juventus in programma domenica 25 gennaio alle 18.

