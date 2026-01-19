Napoli, Conte perde Politano e Rrhamani: saltano anche la Juve

Nelle prossime ore si capirà di più sui tempi di recupero dei due calciatori che si sono infortunati nella gara contro il Sassuolo: intanto sono arrivati gli esiti degli esami

Nella gara di sabato contro il Sassuolo, agli infortunati del Napoli si sono aggiunti anche Rramhani e l'ex Inter Politano. Di questa mattina il bollettino medico del club che sul sito ufficiale annuncia gli esiti degli esami a cui il difensore e l'attaccante si sono sottoposti in queste ore.