FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sassuolo-Inter, torna la Thu-La dal 1′? L’indizio di Chivu. Barella e Calhanoglu, le ultime

news

Sassuolo-Inter, torna la Thu-La dal 1′? L’indizio di Chivu. Barella e Calhanoglu, le ultime

Sassuolo-Inter, torna la Thu-La dal 1′? L’indizio di Chivu. Barella e Calhanoglu, le ultime - immagine 1
A oltre due settimane di distanza, contro il Sassuolo potrebbe rivedersi la Thu-La in attacco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A oltre due settimane di distanza, contro il Sassuolo potrebbe rivedersi la Thu-La in attacco. Thuram e Lautaro non giocano insieme dalla gara di Champions League contro l'Arsenal, domenica Cristian Chivu potrebbe riproporre la coppia d'oro.

Sassuolo-Inter, torna la Thu-La dal 1′? L’indizio di Chivu. Barella e Calhanoglu, le ultime- immagine 2
Getty Images

"La sostituzione di Thuram a inizio secondo tempo è un indizio: domenica, contro il Sassuolo, il francese potrebbe tornare ad affiancare Lautaro dall’inizio. Non accade dal match con l’Arsenal. Nelle quattro gare successive, infatti, Chivu ha sempre alternato le coppie Toro-Esposito e Tikus-Bonny", sottolinea il Corriere dello Sport.

Sassuolo-Inter, torna la Thu-La dal 1′? L’indizio di Chivu. Barella e Calhanoglu, le ultime- immagine 3
Getty Images

"La sfida con il Sassuolo sarà l’ultima prima dello scontro diretto con la Juventus. Ci saranno anche Calhanoglu e Barella per quell’appuntamento? Chivu, l’altra sera, ha spiegato che il programma, per entrambi, prevede il ritorno in gruppo all’inizio della prossima settimana. L’Inter non avrà altri impegni prima di affrontare la Signora, quindi sarà decisivo il lavoro alla Pinetina. Il tecnico rumeno, in genere, è molto cauto nel lanciare giocatori reduci da infortunio. Quattro o cinque sedute al massimo, però, dovrebbero sufficienti per convincerlo. Soprattutto nel caso di Barella, fermo da meno tempo rispetto al turco, e già scalpitante". 

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Inter, niente Sassuolo per Calhanoglu e Barella: ecco quando torneranno a disposizione
Inter, rassicurazioni su Bonny: il motivo del cambio e le condizioni dell’attaccante

© RIPRODUZIONE RISERVATA