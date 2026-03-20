Resta ancora tutta da vedere l'eventuale presenza di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni a Firenze con il gruppo Inter che domenica sera affronterà la Fiorentina in una delicata trasferta sulla marcia verso lo scudetto.
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fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, ancora a parte Lautaro: presenza a Firenze poco probabile. E Bastoni…
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Sky – Inter, ancora a parte Lautaro: presenza a Firenze poco probabile. E Bastoni…
Resta ancora tutta da vedere l'eventuale presenza di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni a Firenze con il gruppo Inter
Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il capitano nerazzurro ha lavorato anche stamattina a parte e, pertanto, resta poco probabile che possa essere a disposizione di Cristian Chivu. Discorso leggermente diverso per Bastoni, che ha svolto l'allenamento parzialmente in gruppo e per il quale il provino decisivo si avrà solo nella giornata di domani, visto che avverte ancora dolore quando calcia.
Prossime ore, dunque, decisive: l'Inter si appresta ad affrontare la Fiorentina alle prese con due grosse incognite.
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