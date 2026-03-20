Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il capitano nerazzurro ha lavorato anche stamattina a parte e, pertanto, resta poco probabile che possa essere a disposizione di Cristian Chivu. Discorso leggermente diverso per Bastoni, che ha svolto l'allenamento parzialmente in gruppo e per il quale il provino decisivo si avrà solo nella giornata di domani, visto che avverte ancora dolore quando calcia.