"Gli unici a presentarsi alla Pinetina sono stati l’infortunato Mkhitaryan (si rivedrà dopo la sosta) e Lautaro, che continua a lavorare, ma al massimo spunterà una convocazione per domenica, con pochi margini per giocare anche solo qualche minuto. Oggi la ripresa: verrà fatto il punto della situazione per Bastoni. A meno di sorprese, sarà a disposizione per Firenze ma è difficile che possa giocare titolare".