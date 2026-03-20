Oggi la ripresa in casa Inter: ieri Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo ai suoi, che oggi si ritroveranno per preparare la gara contro la Fiorentina di domenica sera. Ma qualcuno ad Appiano c'era, come spiega il Corriere dello Sport.
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ieri Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo ai suoi, che oggi si ritroveranno per preparare la gara contro la Fiorentina
"Gli unici a presentarsi alla Pinetina sono stati l’infortunato Mkhitaryan (si rivedrà dopo la sosta) e Lautaro, che continua a lavorare, ma al massimo spunterà una convocazione per domenica, con pochi margini per giocare anche solo qualche minuto. Oggi la ripresa: verrà fatto il punto della situazione per Bastoni. A meno di sorprese, sarà a disposizione per Firenze ma è difficile che possa giocare titolare".
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