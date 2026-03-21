Ieri la squadra nerazzurra ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Chivu e l’undici iniziale è quasi fatto

Marco Astori Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 08:46)

E' vigilia di campionato in casa Inter, che arriva alla trasferta di Firenze con il dubbio legato alla presenza o meno di Alessandro Bastoni. Ecco le ultime novità dal Corriere dello Sport: "Il difensore avverte ancora dolore alla tibia, a causa della botta rimediata quasi due settimane fa nel derby, e soltanto oggi si capirà se sarà in grado di partire o meno con la squadra dopo essersi allenato in settimana solo parzialmente con i compagni.

La convocazione non è cosa certa e al suo posto è già pronto Carlos Augusto per una maglia da titolare da braccetto sinistro. Chi a Firenze ci sarà invece è capitan Lautaro, che ovviamente non è ancora pronto per scendere in campo e viaggerà per stare vicino ai compagni come accaduto nel derby contro il Milan. Il Toro scalpita, continua ad allenarsi a parte per smaltire l’infortunio e ha messo nel mirino la sfida contro la Roma nel giorno di Pasqua, potendo sfruttare l’imminente sosta per ritrovare la miglior condizione dopo uno stop così lungo.

Ieri la squadra nerazzurra ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Chivu e l’undici iniziale è quasi fatto, anche se per il tecnico c’è un minimo dubbio in difesa. In caso di turno di riposo per Bisseck, verrebbe impiegato uno tra Acerbi e De Vrij pur essendo le chance abbastanza ridotte per entrambi".