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Inter, Lautaro parte per Firenze: ecco la decisione sul suo impiego. Come sta Bastoni

Inter, Lautaro parte per Firenze: ecco la decisione sul suo impiego. Come sta Bastoni - immagine 1
Ieri la squadra nerazzurra ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Chivu e l’undici iniziale è quasi fatto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' vigilia di campionato in casa Inter, che arriva alla trasferta di Firenze con il dubbio legato alla presenza o meno di Alessandro Bastoni. Ecco le ultime novità dal Corriere dello Sport: "Il difensore avverte ancora dolore alla tibia, a causa della botta rimediata quasi due settimane fa nel derby, e soltanto oggi si capirà se sarà in grado di partire o meno con la squadra dopo essersi allenato in settimana solo parzialmente con i compagni.

Inter, Lautaro parte per Firenze: ecco la decisione sul suo impiego. Come sta Bastoni- immagine 2
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La convocazione non è cosa certa e al suo posto è già pronto Carlos Augusto per una maglia da titolare da braccetto sinistro. Chi a Firenze ci sarà invece è capitan Lautaro, che ovviamente non è ancora pronto per scendere in campo e viaggerà per stare vicino ai compagni come accaduto nel derby contro il Milan. Il Toro scalpita, continua ad allenarsi a parte per smaltire l’infortunio e ha messo nel mirino la sfida contro la Roma nel giorno di Pasqua, potendo sfruttare l’imminente sosta per ritrovare la miglior condizione dopo uno stop così lungo.

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Ieri la squadra nerazzurra ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Chivu e l’undici iniziale è quasi fatto, anche se per il tecnico c’è un minimo dubbio in difesa. In caso di turno di riposo per Bisseck, verrebbe impiegato uno tra Acerbi e De Vrij pur essendo le chance abbastanza ridotte per entrambi".

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