L'Inter senza il suo capitano non è la stessa. L'attaccante sta completando il recupero e domenica dovrebbe rientrare tra i convocati

Andrea Della Sala Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 09:32)

L'Inter senza il suo capitano non è la stessa. Lautaro Martinez sta completando il recupero e domenica dovrebbe rientrare tra i convocati:

"Più che i minuti in campo, pochi o molti che siano, conta il ritorno alla normalità. Lo scorrere naturale delle cose nerazzurre. All’Inter tutto gira attorno a Lautaro Martinez e non da ieri, ma mai come nelle ultime settimane balbettanti è stato dimostrato il teorema secondo cui esiste una squadra con l’argentino in campo e un’altra con l’argentino che osserva da fuori. È il giorno contrapposto alla notte, una formazione che sfonda le linee nemiche e un’altra respinta sulla porta. I numeri sono talmente evidenti da turbare: nelle 13 gare del 2026 del capitano la percentuale di vittorie è del 77% e la media gol di 2,4 a partita; nelle sei saltate dal Toro la percentuale di successi precipita al 33% e le reti segnate diventano la miseria di una a gara. Più chiaro di così, difficile a dirsi: non esiste evidenza maggiore della necessità di rimetterlo in piedi subito, ancora di più vista la luna opposta dei colleghi d’attacco: Thuram calante fino a sparire, Pio che brilla lassù", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il percorso di recupero dall’infortunio di Lautaro è, comunque, alla fine. Servono solo gli ultimi giorni di classica riatletizzazione per rimetterlo in gruppo: questo passaggio è decisivo per i preparatori di Chivu e dovrebbe accadere solo nella seconda parte della settimana, non lontano dalla sfida contro la Fiorentina di domenica sera. Nonostante il poco margine, l’obiettivo dell’argentino è strappare una convocazione e rientrare in campo per un po’. L’ultima volta era stata il 18 febbraio, nel primo tempo dello sciagurato playoff di Champions contro il Bodo. Quella partita ha congelato i sogni europei, ma la trappola sintetica dei norvegesi ha portato al risentimento muscolare al polpaccio destro del Toro. Se e per quanto tempo potrà essere di aiuto al Franchi, dipenderà solo e soltanto dal grado di sicurezza dell’operazione: non verrà preso alcun rischio, viste le successive partite all’orizzonte e l’obiettivo scudetto da mettere sotto chiave. Il +8 dal Milan potrebbe indurre ad avere pazienza supplementare ma, al di là di tutto, il semplice riavvicinare Lautaro al campo dovrebbe avere un effetto benefico: l’argentino è una coperta calda, ristora con leadership e non solo coi gol. Tra l’altro, nonostante il mese out, sono 14, 4 in più di Douvikas-Hojlund, secondi nella classifica cannonieri. Sabato dopo la Dea, nel pieno della furia arbitrale, è andato giù a tranquillizzare oltre il torto subito".

"Sin da quando si è fatto male tra i vichinghi, Lautaro ha comunque messo nel mirino la sfida alla Viola, come trampolino per il vero obiettivo: la Finalissima Fifa contro la Spagna, a cui ogni argentino teneva come una cosa sacra. L’evento è stato cancellato, tra ragioni geopolitiche e polemiche tra federazioni: adesso c’è meno urgenza di raggiungere la Selección , che pure si vedrà nel centro federale di Ezeiza per una settimana di allenamento durante la sosta. L’idea è di arrangiare un’amichevole a Rosario nello stadio “Marcelo Bielsa”, casa rossa e nera del Newell’s, che poi sarebbe anche la squadra di Messi: il pubblico vuole salutare i campioni e soprattutto Leo prima di un altro Mondiale in cui l’Albiceleste proverà lo storico bis. Da un lato, il Toro vorrebbe partecipare a un eventuale match tanto simbolico, dall’altro sa bene che sarebbe meglio restare ad Appiano per sprintare meglio alla ripresa. Nessuna decisione può essere presa prima degli ultimi giorni di recupero, ma con una consapevolezza: prima di ogni esigenza argentina, il bisogno di Lautaro è tutto italiano", aggiunge Gazzetta.