L'Inter è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo di ieri. La squadra di Chivu affronterà sabato l'Atalanta, le ultime dall'infermeria
L'Inter è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo di ieri. La squadra di Chivu affronterà sabato l'Atalanta, le ultime dall'infermeria:

Come riporta Sky Sport, "Nell’allenamento di mercoledì 11 marzo, Marcus Thuram è tornato a lavorare con il gruppo dopo aver smaltito la febbre che l'ha tenuto fuori dal derby: è quindi a disposizione per la partita di Serie A. Situazione diversa per Alessandro Bastoni, che ha svolto lavoro personalizzato e verrà valutato giorno dopo giorno in seguito alla forte botta alla tibia rimediata nel contrasto con Rabiot durante il derby. Continuano, invece, a lavorare a parte Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, che non saranno disponibili contro l’Atalanta. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni se potranno rientrare per la trasferta di Firenze o se il recupero slitterà a dopo la sosta per le nazionali"

