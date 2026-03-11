Arrivano importanti aggiornamenti dall'infermeria dell'Inter direttamente da Appiano Gentile: a darli è Matteo Barzaghi di Sky Sport. Ecco il punto verso la prossima partita contro l'Atalanta, da Lautaro e Thuram fino a Bastoni.

Per Lautaro Martinez la possibilità è un rientro a ridosso della sosta, o con la Fiorentina o in quella dopo: ma per Firenze un tentativo lo si farà. Marcus Thuram, invece, rientrerà sabato contro l'Atalanta: già lunedì ha iniziato ad allenarsi, è andato avanti anche ieri a lavorare e oggi è in gruppo. Su Alessandro Bastoni dobbiamo aspettare, deve smaltire la botta: ci vorrà qualche giorno.