L'attaccante Bonny ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio sinistro e sarà out con l'Atalanta e nelle prossime uscite dell'Inter. Questo il comunicato ufficiale: "A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima".
TEMPI DI RECUPERO—
Bonny salterà sicuramente la gara con l'Atalanta, come si legge sul comunicato le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. Secondo quanto riporta Sky Sport, per l'attaccante francese si parla di uno stop di almeno 15 giorni.
LE GARE CHE SALTERÀ—
Come detto, Bonny non sarà a disposizione di Chivu per la gara di domenica contro l'Atalanta. Non solo, dovrà saltare anche la sfida contro il Bologna e molto probabilmente anche il Parma. Potrebbe rientrare per il big match col Napoli.
