L'attaccante ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio sinistro e sarà out con l'Atalanta e nelle prossime uscite dell'Inter

L'attaccante Bonny ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio sinistro e sarà out con l'Atalanta e nelle prossime uscite dell'Inter. Questo il comunicato ufficiale: "A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima".