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Sky – Inter, Lautaro e Mkhitaryan al lavoro ad Appiano. Le ipotesi per i loro rientri in campo

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Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. L'attaccante dell'Inter sta recuperando dall'infortunio, ecco quando rientrerà
Andrea Della Sala Redattore 

Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez sta recuperando dall'infortunio, ecco quando rientrerà

Sky – Inter, Lautaro e Mkhitaryan al lavoro ad Appiano. Le ipotesi per i loro rientri in campo- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Lautaro Martinez, fermo dal 18 febbraio per infortunio, è rimasto al lavoro ad Appiano durante la pausa delle Nazionali. L'obiettivo dell'argentino è tornare a disposizione alla ripresa del campionato contro la Roma, salvo rallentamenti: il big match contro i giallorossi è in programma la domenica di Pasqua (5 aprile). Insieme al capitano nerazzurro e ai giocatori non convocati in Nazionale, c'è anche Mkhitaryan al lavoro. Per l'armeno (che sta recuperando da un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra) è più probabile il rientro nella successiva trasferta di Como". 

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