Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez sta recuperando dall'infortunio, ecco quando rientrerà
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fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, Lautaro e Mkhitaryan al lavoro ad Appiano. Le ipotesi per i loro rientri in campo
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Sky – Inter, Lautaro e Mkhitaryan al lavoro ad Appiano. Le ipotesi per i loro rientri in campo
Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. L'attaccante dell'Inter sta recuperando dall'infortunio, ecco quando rientrerà
Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Lautaro Martinez, fermo dal 18 febbraio per infortunio, è rimasto al lavoro ad Appiano durante la pausa delle Nazionali. L'obiettivo dell'argentino è tornare a disposizione alla ripresa del campionato contro la Roma, salvo rallentamenti: il big match contro i giallorossi è in programma la domenica di Pasqua (5 aprile). Insieme al capitano nerazzurro e ai giocatori non convocati in Nazionale, c'è anche Mkhitaryan al lavoro. Per l'armeno (che sta recuperando da un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra) è più probabile il rientro nella successiva trasferta di Como".
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