Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Lautaro Martinez, fermo dal 18 febbraio per infortunio, è rimasto al lavoro ad Appiano durante la pausa delle Nazionali. L'obiettivo dell'argentino è tornare a disposizione alla ripresa del campionato contro la Roma, salvo rallentamenti: il big match contro i giallorossi è in programma la domenica di Pasqua (5 aprile). Insieme al capitano nerazzurro e ai giocatori non convocati in Nazionale, c'è anche Mkhitaryan al lavoro. Per l'armeno (che sta recuperando da un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra) è più probabile il rientro nella successiva trasferta di Como".