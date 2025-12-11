UFFICIALE – Infortunio Acerbi, l’esito degli esami del difensore nerazzurro

Francesco Acerbi dovrà rimanere ai box per un po' di tempo. Questa mattina, come da programma, il difensore dell'Inter ha sostenuto gli esami strumentali con lo staff medico del club per chiarire l'entità del problema subito nel corso del primo tempo della sfida con il Liverpool.
"Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra", racconta il comunicato diffuso dall'Inter in questi minuti.
Già nella pancia di San Siro, uscendo dallo spogliatoio, Acerbi si era lasciato andare a una smorfia alla domanda sulle sue condizioni. "Sto così così", aveva detto il difensore nerazzurro.
