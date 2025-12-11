UFFICIALE – Infortunio Acerbi, l’esito degli esami del difensore nerazzurro

Questa mattina il difensore nerazzurro ha sostenuto gli accertamenti per chiarire l'entità dell'infortunio subito in Inter-Liverpool

Francesco Acerbi dovrà rimanere ai box per un po' di tempo. Questa mattina, come da programma, il difensore dell'Inter ha sostenuto gli esami strumentali con lo staff medico del club per chiarire l'entità del problema subito nel corso del primo tempo della sfida con il Liverpool.

"Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra", racconta il comunicato diffuso dall'Inter in questi minuti.