L'Inter ha perso Yann Sommer per infortunio nelle scorse ore . Una tegola pesantissima per Simone Inzaghi e il suo staff, di cui parla anche il Corriere dello Sport oggi:

"Senza Sommer sul più bello. L’Inter perde il suo portiere per una «frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra». Per di più alle porte di tre settimane che potrebbero risultare decisive per il finale di una stagione, pesante di per sé, dispendiosa e già condizionata da una serie guai fisici che hanno colpito quasi tutti i giocatori nerazzurri. Il guaio è capitato nell’allenamento di ieri mattina: un pallone finito sul palo è andato poi a battere sul pollice del numero uno svizzero, provocando la frattura.