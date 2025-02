Alla fine si è optato per l'operazione. Yann Sommer si è fatto male, in maniera del tutto casuale, durante un allenamento e gli esami hanno accertato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Se inizialmente si era parlato di terapie, alla fine il portiere e lo staff medico dell'Inter hanno optato per un'operazione. "Quella dovrebbe accelerare i tempi di recupero", spiega il Corriere dello Sport.