Yann Sommer era ieri in tribuna per i quarti di finale con la Lazio. Il portiere è ai box per una frattura di un dito della mano, non ci sarà col Napoli, ma proverà ad accelerare il suo recupero.

"La super sfida al vertice di sabato con il Napoli, Yann Sommer la vivrà da spettatore, ma non è detto che debba succedere lo stesso per Atalanta-Inter, l’altro scontro ad alta quota che si giocherà a Bergamo il 16 marzo. In casa interista infatti si ragiona sulla possibilità di provare ad anticipare i tempi e riavere il portiere svizzero a disposizione per la trasferta in casa dell’Atalanta. Come? Applicando un tutore: Sommer proverà nei prossimi giorni. Quella di sabato al Maradona sarà la terza partita senza il portiere dello scudetto, che venerdì si è operato alla mano destra: dopo una pallonata in allenamento aveva riportato la frattura della testa della falange prossimale del pollice", scrive La Gazzetta dello Sport.