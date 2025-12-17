L'Inter spera di recuperare il prima possibile gli infortunati. La speranza di avere a disposizione per la Supercoppa Darmian e Calhanoglu c'è, per questo i due giocatori sono stati aggregati alla comitiva che oggi partirà per Riad.
Inter, Calhanoglu parte per Riad: ecco quando tornerà a disposizione. E anche Darmian…
"Sull’aereo per Riad oggi saliranno altri due infortunati di Chivu, perché ancora tali devono essere considerati, almeno in base alle evidenze del campo. Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian ieri hanno lavorato a parte ad Appiano una volta di più, nel penultimo allenamento in patria prima della partenza nerazzurra. Quanto sia strategico il regista turco lo dice la storia recente del club, e la centralità non è certo diminuita nel passaggio da Inzaghi a Chivu. Mentre il tuttofare italiano, che sembrava ingiustamente precipitato nelle gerarchie, torna prepotentemente di modo dopo l’operazione di Denzel Dumfries. Aspettando il mercato, lì a destra senza l’olandesone c’è una voragine e il sempreverde Matteo potrebbe servire non poco, soprattutto nel nuovo anno piuttosto che in Supercoppa italiana", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Intanto, né lui né Calha potranno di certo partire titolari venerdì contro il Bologna, nella semifinale saudita (al massimo, Calha potrebbe aiutare a partita in corso). Al contrario, in una eventuale finale, lo scenario cambierebbe e il turco tornerebbe in lizza nelle sue terre, anche perché quello con il Liverpool è stato solo un gran bello spavento. Non c’era alcuna lesione all’adduttore di Hakan. Al contrario, Darmian potrebbe servire solo per pochi minuti (ne ha giocato appena 27 finora): manca dal lontano 30 settembre, la lesione al polpaccio nel suo caso era particolarmente profonda", si legge sul quotidiano.
