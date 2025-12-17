"Sull’aereo per Riad oggi saliranno altri due infortunati di Chivu, perché ancora tali devono essere considerati, almeno in base alle evidenze del campo. Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian ieri hanno lavorato a parte ad Appiano una volta di più, nel penultimo allenamento in patria prima della partenza nerazzurra. Quanto sia strategico il regista turco lo dice la storia recente del club, e la centralità non è certo diminuita nel passaggio da Inzaghi a Chivu. Mentre il tuttofare italiano, che sembrava ingiustamente precipitato nelle gerarchie, torna prepotentemente di modo dopo l’operazione di Denzel Dumfries. Aspettando il mercato, lì a destra senza l’olandesone c’è una voragine e il sempreverde Matteo potrebbe servire non poco, soprattutto nel nuovo anno piuttosto che in Supercoppa italiana", sottolinea La Gazzetta dello Sport.