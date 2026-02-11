L'esterno dell'Inter sta recuperando dall'infortunio e ha svolto una parte di allenamento con la squadra. Si accorciano i tempi di recupero

Andrea Della Sala Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 15:40)

L'Inter è al lavoro per preparare la sfida di sabato sera contro la Juventus. Nella giornata di ieri Chivu ha riaccolto in gruppo Calhanoglu e Barella dopo gli infortuni. I due centrocampisti saranno a disposizione per la gara contro i bianconeri, toccherà a Chivu decidere come utilizzarli.

Ma ci sono novità anche sul fronte Dumfries, come riporta Sky Sport: "Oggi tutti in gruppo ad Appiano Gentile anche Dumfries che dopo 3 mesi ha fatto una parte del lavoro con la squadra. Tornerà a disposizione nell’ultima settimana di febbraio tra il ritorno dei play off di Champions e la gara di campionato con il Genoa".