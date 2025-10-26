FC Inter 1908
Si avvicina il rientro di Marcus Thuram, assente illustre delle ultime settimane in casa Inter: ecco le ultimissime da Appiano
Alessandro Cosattini Redattore 

Si avvicina il rientro di Marcus Thuram, assente illustre delle ultime settimane in casa Inter. Oggi sono arrivate importanti novità da Appiano Gentile, fa sapere La Gazzetta dello Sport.

“Alle cattive notizie sul fronte Mkhitaryan (qui le ultime, rischia un lungo stop), si contrappongono le buone su quello Thuram. Oggi la squadra si è ritrovata ad Appiano per tirare via le tossine del match di Napoli e ha pure festeggiato il 45esimo compleanno di Cristian Chivu con una torta, mentre Marcus ha fatto la sua prima vera seduta in campo dall'infortunio.

Aumenterà l'intensità prima di rientrare in gruppo e poi essere riconvocato”, si legge.

