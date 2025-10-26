“Alle cattive notizie sul fronte Mkhitaryan (qui le ultime, rischia un lungo stop), si contrappongono le buone su quello Thuram. Oggi la squadra si è ritrovata ad Appiano per tirare via le tossine del match di Napoli e ha pure festeggiato il 45esimo compleanno di Cristian Chivu con una torta, mentre Marcus ha fatto la sua prima vera seduta in campo dall'infortunio.