Archiviata la vittoriosa trasferta di Champions, l'Inter è attesa da un'altra trasferta storicamente ostica, quella di Napoli. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Marcus Thuram. "Né Napoli, ma nemmeno Fiorentina. Ora, l’orizzonte temporale per il rientro di Thuram è la sfida con la squadra gialloblù del 2 novembre. Vale a dire a poco più di un mese di distanza dal risentimento muscolare al bicipite femorale, rimediato contro lo Slavia Praga: era il 30 settembre", si legge sul Corriere dello Sport.
Thuram, una data cerchiata in rosso per il rientro. Cds: “Nemmeno col Verona possono…”
Ecco quando dovrebbe rientrare il centravanti francese
"Evidentemente, certezze assolute non ce ne possono essere nemmeno per la gara del Bentegodi. Del resto, proprio Chivu, escludendo il francese dalla trasferta in Campania, ha ammesso che occorrerà qualche giorno in più del previsto. Dipenderà da quando potrà tornare in gruppo. Dovrebbe avvenire la prossima settimana, a cavallo del match con la Fiorentina. Poi, a seconda delle risposte, si capirà se potrà essere a disposizione contro il Verona".
(Corriere dello Sport)
