Archiviata la vittoriosa trasferta di Champions, l'Inter è attesa da un'altra trasferta storicamente ostica, quella di Napoli. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Marcus Thuram. "Né Napoli, ma nemmeno Fiorentina. Ora, l’orizzonte temporale per il rientro di Thuram è la sfida con la squadra gialloblù del 2 novembre. Vale a dire a poco più di un mese di distanza dal risentimento muscolare al bicipite femorale, rimediato contro lo Slavia Praga: era il 30 settembre", si legge sul Corriere dello Sport.