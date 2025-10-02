Libero su Thuram: “L’Inter non vuole forzare: salterà forse anche Roma e…”

L'unica nota davvero stonata della serata di Champions è rappresentata dall'infortunio di Marcus Thuram: gli aggiornamenti

Matteo Pifferi Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 11:02)

In casa Inter è tornato il buonumore perché con lo Slavia Praga è arrivata la quarta vittoria di fila dopo due KO consecutivi con Udinese e Juventus che avevano fatto scattare già il primo allarme.

L'unica nota davvero stonata della serata di Champions è rappresentata dall'infortunio di Marcus Thuram, che si è fermato per un problema al bicipite femorale. Non una cosa grave ma più serio di quello che si poteva immaginare dopo l'uscita dal campo del francese, che aveva minimizzato pensando fossero crampi.

"Sicuramente Thuram salterà la sfida di campionato con la Cremonese e non risponderà alla convocazione della Francia per le qualificazioni mondiali. L’attaccante resterà ad Appiano con lo staff medico dell’Inter per fare terapie e tentare di rientrare il prima possibile. Al momento si parla di uno stop di tre-quattro settimane, ciò significa che Thuram potrebbe saltare anche le prime due partite post-sosta, quelle con la Roma in campionato e il St. Gilloise in Champions.

Di sicuro l’Inter non vorrà correre rischi in vista dello scontro diretto con il Napoli, in programma il 25 ottobre: per quella data i nerazzurri contano di avere Thuram di nuovo a disposizione, quindi non forzeranno il suo rientro prima del tempo", commenta l'edizione odierna di Libero.

Ora il tema è capire chi giocherà al fianco di capitan Lautaro contro la Cremonese e nelle prossime partite, se avrà una chance Bonny o se Chivu punterà nuovamente su Pio Esposito. "La sensazione è che Bonny abbia maggiori chance di giocare titolare al posto di Thuram per una questione di caratteristiche. Ma guai a sottovalutare Pio Esposito, il cui impatto è stato molto positivo finora", chiosa Libero.