Andrea Della Sala Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 10:49)

Marcus Thuram si è fermato nella gara tra Inter e Slavia Praga. Ieri l'attaccante ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale. Questi gli aggiornamenti sui tempi di recupero secondo La Gazzetta dello Sport che ha interpellato un esperto in materia, il dott Stefano Diprè, fisioterapista specializzato in ambito traumatologico e sportivo a Milano e fondatore di FisioScience:

Il fatto che Thuram si sia fermato subito ha evitato un peggioramento, riducendo l’estensione dell’area coinvolta. La diagnosi precoce è stata fondamentale per impostare immediatamente un protocollo mirato che prevenga ricadute e consenta una gestione controllata del recupero. Quando si parla di una lesione lieve al bicipite femorale, i tempi di recupero ipotizzati oscillano tra le due e le quattro settimane, ma nessun percorso è identico a un altro. Lo staff medico interista valuta quotidianamente la risposta del muscolo agli stimoli, l’eventuale presenza di edema residuo e la capacità dell’atleta di svolgere movimenti senza dolore o rigidità. La prima fase, normalmente, prevede riposo relativo e lavoro differenziato, mentre nella seconda si introduce attività più dinamica. Prima di rientrare in gruppo, vengono eseguiti test funzionali specifici, come sprint controllati e lavori pliometrici, per valutare elasticità e forza. L’obiettivo non è solo il ritorno in campo, ma rientrarci in condizione, evitando affrettamenti che potrebbero trasformare una pausa breve in uno stop più lungo. Un recupero completo, se non subentrano complicazioni, consente a Thuram di tornare ad allenarsi a pieno ritmo entro un mese.

L’assenza di Thuram, pur non prolungata, ha un impatto tecnico e tattico sulle rotazioni offensive di Cristian Chivu, che dovrà bilanciare minutaggi e ruoli nel reparto avanzato. Il francese ha caratteristiche uniche nel reparto, per capacità di attaccare la profondità, resistere ai contrasti e dialogare con i compagni. Sapere che l’infortunio è stato contenuto e gestito con lucidità è un segnale positivo per squadra e ambiente. L’Inter, forte di una programmazione meticolosa e di uno staff sanitario consolidato, non intende accelerare i tempi: rivederlo in campo avverrà solo quando sarà pienamente idoneo a sostenere sforzi massimali. Il rischio di una ricaduta, soprattutto in un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, è un elemento che lo staff tiene in grande considerazione. L’obiettivo è garantire un rientro che non comprometta il prosieguo della stagione, permettendo a Thuram di tornare protagonista senza ulteriori intoppi e con completa sicurezza sul piano fisico.