Sky – Thuram ci sarà in Juve-Inter? Ecco cosa filtra per il derby d’Italia

Per i problemi avuti nel corso della gara contro la Fiorentina i due stanno lavorando a parte ma dovrebbero esserci per la gara

Lavoro personalizzato oggi per Thuram e Arnautovic: tutto come da programma in vista della partita contro la Juventus. I due sono usciti anzitempo nella gara contro la Fiorentina lunedì scorso. Il francese per un pestone alla caviglia aveva chiesto il cambio anticipato a mister Inzaghi. Lo aveva sostituito proprio l'attaccante austriaco che dopo la rete del due a uno che è valsa la vittoria contro i viola ha dovuto lasciare il campo per un indolenzimento muscolare.