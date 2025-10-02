FC Inter 1908
L'Inter non intende correre rischi sul recupero fisico di Marcus Thuram, dopo il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra
L'Inter non intende correre rischi sul recupero fisico di Marcus Thuram, dopo il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra accusato in Champions League contro lo Slavia Praga.

"Sicuramente i tempi non verranno forzati in alcun caso e solo tra una settimana, quando verrà fatto il punto della situazione dopo i primi giorni di lavoro dedicati esclusivamente al recupero del calciatore, si potranno avere tempistiche più certe".

"Il problema, per l’Inter, è che purtroppo il guaio muscolare rimediato dal francese nel secondo tempo con lo Slavia non era certo un crampo".

