Visto il problema muscolare che lo ha tenuto ai box già contro la Cremonese, Marcus Thuram non potrà rispondere alla convocazione della Francia. Un elemento che certo non dispiace allo staff medico dell'Inter, che ha stilato un programma per rimettere l'attaccante a disposizione di Chivu il prima possibile, ma senza rischi. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Thuram non ha ovviamente potuto rispondere alla convocazione della Francia. Questo è un elemento che lo avvantaggia nel processo di smaltimento del problema muscolare. Ma Chivu lo vuole vedere con calma la prossima settimana, dopo l’amichevole di Bengasi e dopo il weekend libero che concederà alla squadra. Lo staff medico dell’Inter lo sottoporrà a un esame strumentale tra qualche giorno per verificarne i progressi. Solo in base al responso si potrà valutare una road map per il rientro in gruppo".

"E’ evidente che, a fronte di un’altra lunga serie di partite ravvicinate, non verranno corsi rischi. Thuram sarà convocato solo quando darà garanzie fisiche e atletiche, per evitare il più pericoloso degli autogol: la ricaduta, che potrebbe lacerare la fibra ancora più in profondità. Quindi l’obiettivo è stabilito. Che poi si possa realizzare dipenderà da come il robusto corpo di Thuram reagirà alle terapie, ai massaggi e alle prime sgambate sul campo".