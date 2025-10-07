Inter, Thuram si sente bene e vuole provare qualcosa di prodigioso

Non sarà facile di certo, ma Marcus Thuram non vuole stare a guardare e proverà a rientrare il prima possibile dal problema muscolare

Non sarà facile di certo, ma Marcus Thuram non vuole stare a guardare e proverà a rientrare il prima possibile dal problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga in Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Inter vorrebbe tornare per la trasferta contro la Roma del 18 ottobre:

"La speranza è qualcosa, se non tutto. Può persino riparare un muscolo capriccioso in tempi più rapidi del previsto. Ah, quanto conta la spinta mentale. Se non altro, Marcus Thuram ha fissato l’orizzonte come un sognatore scruta la luna piena: punta a recuperare per sabato 18 ottobre, alla ripresa del campionato, e partecipare quindi alla sfida dell’Olimpico contro la Roma".