fcinter1908 news infortuni Inter, Thuram si sente bene e vuole provare qualcosa di prodigioso

Inter, Thuram si sente bene e vuole provare qualcosa di prodigioso

Non sarà facile di certo, ma Marcus Thuram non vuole stare a guardare e proverà a rientrare il prima possibile dal problema muscolare
Non sarà facile di certo, ma Marcus Thuram non vuole stare a guardare e proverà a rientrare il prima possibile dal problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga in Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Inter vorrebbe tornare per la trasferta contro la Roma del 18 ottobre:

"La speranza è qualcosa, se non tutto. Può persino riparare un muscolo capriccioso in tempi più rapidi del previsto. Ah, quanto conta la spinta mentale. Se non altro, Marcus Thuram ha fissato l’orizzonte come un sognatore scruta la luna piena: punta a recuperare per sabato 18 ottobre, alla ripresa del campionato, e partecipare quindi alla sfida dell’Olimpico contro la Roma".

"Sarebbero a quel punto passati 18 giorni dall’infortunio capitato nel secondo tempo di Inter-Slavia Praga. Considerando la lesione «di basso grado» alla coscia sinistra, si tratterebbe di una guarigione prodigiosa".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

