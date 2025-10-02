Marcus Thuram salterà sicuramente la sfida contro la Cremonese di sabato e il doppio impegno con la Nazionale francese.

L'attaccante ex 'Gladbach, al momento della sostituzione nel secondo tempo contro lo Slavia, aveva inizialmente tranquillizzato l'ambiente parlando di crampi ma gli esami ai quali si è sottoposto ieri hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.