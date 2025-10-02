Marcus Thuram salterà sicuramente la sfida contro la Cremonese di sabato e il doppio impegno con la Nazionale francese.
news
Infortunio Thuram, le ultime: “Marcus cercherà di accorciare i tempi per esserci già con…”
L'attaccante ex 'Gladbach, al momento della sostituzione nel secondo tempo contro lo Slavia, aveva inizialmente tranquillizzato l'ambiente parlando di crampi ma gli esami ai quali si è sottoposto ieri hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.
"In sostanza, Thuram potrebbe saltare tre partite: Cremonese, Roma e Union SG (quest’ultimo è un match di Champions League) e farsi trovare pronto per la trasferta contro il Napoli al Diego Armando Maradona del 25 ottobre.
Salterà anche il doppio impegno con la sua Nazionale durante la sosta. Nelle qualificazioni al Mondiale 2026 la sua Francia scenderà in campo contro Azerbaigian e Islanda. Thuram, che resterà ad Appiano Gentile, cercherà di accorciare i tempi del suo rientro", il commento del Messaggero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA