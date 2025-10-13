FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Volpi: “Thuram? Dura per la Roma ma mai direi mai. Viviamo settimane di apprensione per…”

news

Volpi: “Thuram? Dura per la Roma ma mai direi mai. Viviamo settimane di apprensione per…”

Volpi: “Thuram? Dura per la Roma ma mai direi mai. Viviamo settimane di apprensione per…” - immagine 1
Le parole del responsabile dell'area medica dell'Inter, Piero Volpi, sul recupero dell'attaccante francese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Thuram? Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile. Averlo contro la Roma è complicato, ma mai dire mai".

Volpi: “Thuram? Dura per la Roma ma mai direi mai. Viviamo settimane di apprensione per…”- immagine 2
Getty Images

Lo ha detto il responsabile dell'area medica dell'Inter, Piero Volpi, durante la puntata n.773 di 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso, su Rai Gr Parlamento, parlando del recupero dell'attaccante francese. "Viviamo queste settimane con grande apprensione, siamo in contatto con gli staff medici delle nazionali e cerchiamo di tenerci aggiornati sulle condizioni quotidiane dei giocatori".

Volpi: “Thuram? Dura per la Roma ma mai direi mai. Viviamo settimane di apprensione per…”- immagine 3
Getty Images

"Per loro cambia il mondo in questi quindici giorni di nazionali - ha aggiunto Volpi a proposito della sosta dedicata agli impegni internazionali - Il calcio di oggi è cambiato e non tornerà indietro. È il calcio dei tre giorni, bisogna adattarsi, mettendo a disposizione degli atleti tutte le possibilità per cercare di evitare qualsiasi infortunio o rallentamento. Dobbiamo cercare a tutti i livelli di aiutarli".

Leggi anche
Juventus, lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro per Bremer: il comunicato
Italia, UFFICIALE: Kean lascia il ritiro, salterà la sfida contro Israele

© RIPRODUZIONE RISERVATA