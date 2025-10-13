Le parole del responsabile dell'area medica dell'Inter, Piero Volpi, sul recupero dell'attaccante francese

"Thuram? Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile. Averlo contro la Roma è complicato, ma mai dire mai".

Lo ha detto il responsabile dell'area medica dell'Inter, Piero Volpi, durante la puntata n.773 di 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso, su Rai Gr Parlamento, parlando del recupero dell'attaccante francese. "Viviamo queste settimane con grande apprensione, siamo in contatto con gli staff medici delle nazionali e cerchiamo di tenerci aggiornati sulle condizioni quotidiane dei giocatori".

"Per loro cambia il mondo in questi quindici giorni di nazionali - ha aggiunto Volpi a proposito della sosta dedicata agli impegni internazionali - Il calcio di oggi è cambiato e non tornerà indietro. È il calcio dei tre giorni, bisogna adattarsi, mettendo a disposizione degli atleti tutte le possibilità per cercare di evitare qualsiasi infortunio o rallentamento. Dobbiamo cercare a tutti i livelli di aiutarli".