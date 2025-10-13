FC Inter 1908
Juventus, lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro per Bremer: il comunicato

Il difensore brasiliano, recentemente tornato in campo, dovrà sottoporsi a una nuova operazione chirurgica
Fabio Alampi 

Nuovi problemi fisici per Bremer: il difensore brasiliano della Juventus, recentemente tornato in campo dopo il grave infortunio della scorsa stagione, dovrà sottoporsi a una nuova operazione chirurgica a causa di una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato del club bianconero:

Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

