Nel finale della partita tra Turchia e Albania, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio

Nel finale della partita tra Turchia e Albania, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio. Subito apprensione in nazionale e anche nell'Inter per le condizioni del regista.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Il regista dell’Inter a Pristina ci sarà: nel finale del match con la Romania si è toccato il polpaccio sinistro ed è uscito («Chivu mi ha chiamato subito per chiedermi come stavo», ha detto il turco) ma a quanto pare si è trattato solo di crampi. Allarme rientrato".