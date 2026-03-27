Allarme Wesley in casa Roma. I giallorossi saranno impegnati contro l'Inter a San Siro alla ripresa e l'esterno brasiliano si è fermato per infortunio.
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Wesley a rischio per Inter-Roma: ha lasciato il ritiro del Brasile per infortunio
Allarme Wesley in casa Roma. I giallorossi saranno impegnati contro l'Inter a San Siro alla ripresa e l'esterno brasiliano si è fermato per infortunio
Come comunicato dal Brasile, infatti, Wesley ha lasciato il ritiro a causa di una lesione muscolare: è dunque a forte rischio per la gara di Pasqua, in attesa che gli esami strumentali ne dicano di più.
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