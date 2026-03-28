"Un fine settimana di riposo per tutti ma non per Lautaro Martinez. Lui e Henrikh Mkhitaryan , unici infortunati dell’Inter al momento, proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero anche nei giorni liberi concessi da Cristian Chivu alla squadra in questo periodo in cui Appiano Gentile è orfana dei nazionali. Terapie, lavoro in palestra e sgambate in campo: questo il menù di oggi e domani dell’argentino e dell’armeno, gli unici per cui si apriranno i cancelli del centro sportivo. Ma se il secondo ha ancora davanti a sé giorni di sedute individuali, il capitano è pronto a tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni la prossima settimana , quella che condurrà a Inter-Roma del la serata di Pasqua", riporta La Gazzetta dello Sport.

"È l’anticamera del vero e proprio ritorno in campo, atteso (attesissimo) per il 5 aprile, appunto. Lautaro spinge, freme, ma in questi quasi 40 giorni fermo ha capito che solo con una grande dose di pazienza mista a cautela potrà tornare il vero Toro per la volata finale e per trascinare allo scudetto una squadra che senza di lui ha perso gol e punti preziosi. In campionato l’Inter che ha dovuto fare a meno del suo capocannoniere ha vinto solo due partite nelle ultime cinque e sta per chiudere un complesso mese di marzo senza mai aver gioito per una vittoria. L’attesa quindi sta per terminare e Lautaro è pronto a riprendere la marcia verso il tricolore dal suo San Siro. In questi ultimi giorni si è mostrato concentrato e allo stesso tempo sorridente, consapevole", aggiunge Gazzetta