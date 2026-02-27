Come spiega La Gazzetta dello Sport, "La buona notizia per Chivu è Calhanoglu: mercoledì e ieri si è allenato insieme al resto dei compagni ma, salvo sorprese, si dovrà ancora aspettare per rivederlo in campo da titolare. Spazio dunque a Zielinski al centro e poi (detto di Luis Henrique e Carlos) Sucic e Mkhitaryan a completare il quintetto".