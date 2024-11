"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Ondrej Duda, durante il match giocato contro la Svezia di Nations League, ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico", recita il comunicato ufficiale del club che di fatto sancisce l'assenza dell'ex Colonia e Hertha Berlino, fin qui impiegato in 9 partite in stagione.