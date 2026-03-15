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Sky – Verso Fiorentina-Inter: ok Calhanoglu, cautela Lautaro. E occhio a Mkhitaryan perché…

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La partita con l'Atalanta, oltre a un pareggio che fornisce un'occasione al Milan in classifica, è terminata tra mille strascichi polemici
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

E' un giorno dopo tutt'altro che sereno in casa Inter. La partita con l'Atalanta, oltre a un pareggio che fornisce un'occasione al Milan in classifica, è terminata tra mille strascichi polemici. L'obbligo, per i nerazzurri, è ripartire al più presto, per non compromettere un vantaggio solido in vetta e uno scudetto che sembrava fino a ieri ampiamente alla portata.

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La prossima partita che attende la squadra di Chivu è la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, storicamente tutt'altro che agevole: ecco perché serve la massima concentrazione per reagire prontamente. E, magari, anche il recupero di qualche giocatore importante. A cominciare da Calhanoglu che, secondo quanto riferisce Sky Sport, viaggia verso il completo recupero per la partita del Franchi e in settimana tornerà a lavorare con il gruppo. Qualche dubbio in più, invece, per Lautaro Martinez: non c'è pessimismo, ma maggiore cautela circa il suo ritorno in campo e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

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Come si valuteranno anche le condizioni di Akanji, uscito anzitempo ieri, e di Mkhitaryan, che ha terminato la partita con qualche fastidio muscolare. Al rientro ad Appiano Gentile, si valuterà l'entità del problema ed eventualmente quanto dovrà restare fuori. Incognite in più per Chivu, alle prese con un momento tutt'altro che sereno.

(Fonte: Sky Sport)

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