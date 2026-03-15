E' un giorno dopo tutt'altro che sereno in casa Inter. La partita con l'Atalanta, oltre a un pareggio che fornisce un'occasione al Milan in classifica, è terminata tra mille strascichi polemici. L'obbligo, per i nerazzurri, è ripartire al più presto, per non compromettere un vantaggio solido in vetta e uno scudetto che sembrava fino a ieri ampiamente alla portata.

La prossima partita che attende la squadra di Chivu è la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, storicamente tutt'altro che agevole: ecco perché serve la massima concentrazione per reagire prontamente. E, magari, anche il recupero di qualche giocatore importante. A cominciare da Calhanoglu che, secondo quanto riferisce Sky Sport, viaggia verso il completo recupero per la partita del Franchi e in settimana tornerà a lavorare con il gruppo. Qualche dubbio in più, invece, per Lautaro Martinez: non c'è pessimismo, ma maggiore cautela circa il suo ritorno in campo e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.