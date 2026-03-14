"La Finalissima a San Siro. Spagna contro Argentina, venerdì 27 marzo: è un’idea seria, non ancora definita ma concreta, che ha coinvolto i vertici di Inter e Milan, diventate da qualche mese proprietarie dello stadio. La partita secondo programma si sarebbe giocata in Qatar, a Lusail, sulla stessa erba che premiò l’Argentina nel Mondiale del 2022. Ma la guerra in Medio Oriente ha sconvolto ogni piano (anche finanziario) dell’Uefa e della Conmebol, le confederazioni interessate, che sono state obbligate ad avviare consultazioni rapidissime per trovare una sede alternativa, con la mediazione preoccupata della Fifa. Oltre a Milano è stata contattata Lisbona che offre garanzie di comodità anche geografica: se ne sta parlando. Più problematica l’ipotesi Madrid, che ha dato la disponibilità ad ospitare l’evento al Bernabeu su input diretto di Aleksander Ceferin. In questo momento rappresenta una seconda scelta per motivi intuibili: essendo coinvolta la Spagna, in qualità di campione d’Europa in carica, sarebbe meglio piazzare la sfida con i campioni del Sudamerica in un Paese neutrale. Tanto più che la federcalcio argentina si è opposta immediatamente. L’Italia invece c’è e aspetta di chiudere l’accordo. Milano è favorita perché ha lasciato un’ottima impressione per la recentissima organizzazione dell’Olimpiade invernale. E San Siro, ancorché non modernissimo come struttura, mantiene un fascino e un appeal tali da giustificare la candidatura", spiega La Gazzetta dello Sport.