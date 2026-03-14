Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, vuole rientrare il prima possibile per aiutare i compagni nella rincorsa dello scudetto. Ipotesi Seleccion a San Siro.
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Lautaro? Sta provando ad accelerare in ogni modo. C’è la spinta di Spagna-Argentina a Milano
"La Finalissima a San Siro. Spagna contro Argentina, venerdì 27 marzo: è un’idea seria, non ancora definita ma concreta, che ha coinvolto i vertici di Inter e Milan, diventate da qualche mese proprietarie dello stadio. La partita secondo programma si sarebbe giocata in Qatar, a Lusail, sulla stessa erba che premiò l’Argentina nel Mondiale del 2022. Ma la guerra in Medio Oriente ha sconvolto ogni piano (anche finanziario) dell’Uefa e della Conmebol, le confederazioni interessate, che sono state obbligate ad avviare consultazioni rapidissime per trovare una sede alternativa, con la mediazione preoccupata della Fifa. Oltre a Milano è stata contattata Lisbona che offre garanzie di comodità anche geografica: se ne sta parlando. Più problematica l’ipotesi Madrid, che ha dato la disponibilità ad ospitare l’evento al Bernabeu su input diretto di Aleksander Ceferin. In questo momento rappresenta una seconda scelta per motivi intuibili: essendo coinvolta la Spagna, in qualità di campione d’Europa in carica, sarebbe meglio piazzare la sfida con i campioni del Sudamerica in un Paese neutrale. Tanto più che la federcalcio argentina si è opposta immediatamente. L’Italia invece c’è e aspetta di chiudere l’accordo. Milano è favorita perché ha lasciato un’ottima impressione per la recentissima organizzazione dell’Olimpiade invernale. E San Siro, ancorché non modernissimo come struttura, mantiene un fascino e un appeal tali da giustificare la candidatura", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Chissà quanto piacerebbe la prospettiva a Lautaro Martinez, che da due giorni ha ricominciato a correre sui campi di Appiano e conta di tornare a disposizione dell’Inter domenica 22 a Firenze, per poi rispondere alla convocazione del ct Scaloni. Ieri peraltro ha scambiato qualche messaggio con il vice del selezionatore argentino, l’ex interista Walter Samuel, che ha fatto visita alla sede del club in compagnia del grande protagonista del triplete di Mourinho, ovvero Diego Milito. Tutti saranno allo stadio oggi pomeriggio per la partita contro l’Atalanta e verranno festeggiati a dovere dai tifosi".
"Lautaro sta provando in ogni modo ad accelerare il recupero dall’infortunio al polpaccio rimediato a Bodo, nell’andata dei playoff di Champions. Lo stimolo della Finalissima naturalmente pesa molto, non soltanto per il prestigio della partita tra Campioni ma anche perché la sfida contro la Spagna è un aperitivo utile a testare i rapporti di forza in vista del Mondiale. Il problema tuttavia è che niente si può ancora dare per scontato. Il Qatar, in quanto organizzatore designato di vari eventi nella settimana del festival nazionale, rivendica i suoi diritti a far slittare il match a un periodo storico più tranquillo, forte di un contratto milionario già firmato. Sono parecchie le parti in causa ad avere voce in capitolo, insomma, compreso il presidente Fifa Gianni Infantino che da anni è sensibile alle istanze di Doha. Ma se si gioca, la possibilità è che il bando venga vinto da San Siro è alta: non resta che aspettare una decisione condivisa e definitiva", aggiunge Gazzetta.
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