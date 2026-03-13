Sky – Inter-Atalanta, Bastoni verso il forfait, ma resta in ritiro. Dumfries…

Il difensore ha rimediato una botta nel derby e non è ancora del tutto smaltita. In difesa è favorito Carlos Augusto

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 19:51)

Nella partita contro il Milan, Alessandro Bastoni ha ricevuto un colpo in occasione del fallo fatto su Rabiot. Era stato costretto ad uscire anzitempo dal campo e si porta dietro la botta rimediata. Non ha ancora del tutto recuperato. Il giocatore va verso il forfait nella gara contro l'Atalanta. In difesa ci sarà al suo posto Carlos Augusto. C'è il dubbio su un possibile posto da titolare in difesa per Acerbi. A quel punto Chivu manderebbe Akanji sul centro destra e Bisseck si accomoderebbe in panchina.

Secondo quanto riportato da Skysport, il difensore nerazzurro è rimasto in ritiro, verrà valutato domani ma al massimo andrà in panchina. Gli altri ballottaggi sono a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan e Dumfries che si gioca il posto con Luis Henrique. Chivu potrebbe valutare di non mandare in campo subito l'olandese anche se è recuperato, ma arriva da un infortunio che lo ha tenuto ko per mesi.

(fonte: SS24)