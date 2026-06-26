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Vice Deschamps: “Thuram out con la Norvegia per un problema muscolare”. Le ultime

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Il vice allenatore della Francia, Guy Stephane, ha parlato in conferenza stampa al posto di Deschamps, annunciando l'assenza dell'attaccante
Andrea Della Sala Redattore 

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Il vice allenatore della Francia, Guy Stephane, ha parlato in conferenza stampa al posto di Deschamps, annunciando l'assenza dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram:

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Getty Images

Due giocatori non parteciperanno all'allenamento : Saliba, che verrà tenuto a riposo, e Thuram, che ha un leggero stiramento al polpaccio. Oggi verrà tenuto a riposo "

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