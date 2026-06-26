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fcinter1908 news infortuni Vice Deschamps: “Thuram out con la Norvegia per un problema muscolare”. Le ultime
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Vice Deschamps: “Thuram out con la Norvegia per un problema muscolare”. Le ultime
Il vice allenatore della Francia, Guy Stephane, ha parlato in conferenza stampa al posto di Deschamps, annunciando l'assenza dell'attaccante
Il vice allenatore della Francia, Guy Stephane, ha parlato in conferenza stampa al posto di Deschamps, annunciando l'assenza dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram:
" Due giocatori non parteciperanno all'allenamento : Saliba, che verrà tenuto a riposo, e Thuram, che ha un leggero stiramento al polpaccio. Oggi verrà tenuto a riposo "
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