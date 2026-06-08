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Brasile, Welsey KO: salta il Mondiale, Ancelotti ha già annunciato il sostituto

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Tegola per il Brasile perché Wesley, difensore della Roma tra i protagonisti della Serie A, non prenderà parte al Mondiale
Matteo Pifferi Redattore 

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Tegola per il Brasile perché Wesley, difensore della Roma tra i protagonisti della Serie A, non prenderà parte al Mondiale ormai ai nastri di partenza.

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L'esterno della Roma si è fatto male durante l'amichevole contro l'Egitto e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione all'adduttore della coscia sinistra.

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Al suo posto, il CT Carlo Ancelotti ha già scelto il sostituto che non è un esterno difensivo ma un centrocampista: si tratta di Ederson dell'Atalanta ma ad un passo dal Manchester United.

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