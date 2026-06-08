Tegola per il Brasile perché Wesley, difensore della Roma tra i protagonisti della Serie A, non prenderà parte al Mondiale

Tegola per il Brasile perché Wesley , difensore della Roma tra i protagonisti della Serie A, non prenderà parte al Mondiale ormai ai nastri di partenza.

L'esterno della Roma si è fatto male durante l'amichevole contro l'Egitto e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione all'adduttore della coscia sinistra.