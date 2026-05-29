Brasile, Mondiale a rischio per Neymar: ecco il motivo

Nuovo stop per Neymar e nuova ondata di preoccupazione in Brasile a meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali del 2026

Matteo Pifferi Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 04:02)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nuovo stop per Neymar e nuova ondata di preoccupazione in Brasile a meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali del 2026. La stella della Seleção e del Santos ha riportato una lesione muscolare di grado II al polpaccio destro e dovrà restare ferma almeno due o tre settimane. Lo ha confermato la Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) dopo gli esami effettuati nel ritiro della nazionale a Granja Comary, a Teresópolis.

"Neymar ha svolto gli esami complementari e la risonanza magnetica ha confermato una lesione di grado II al polpaccio. Continuerà il trattamento e la previsione è che possa recuperare entro due o tre settimane", ha dichiarato il medico della nazionale Rodrigo Lasmar, aggiungendo che il giocatore sarà monitorato quotidianamente dallo staff della Seleção.

L'infortunio rischia di compromettere la presenza dell'attaccante nei primi impegni ufficiali del Brasile alla Coppa del Mondo e riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche, dopo una lunga serie di problemi muscolari e articolari negli ultimi anni. Neymar era arrivato al ritiro della Seleção già con fastidi accusati dopo la partita del Santos contro il Coritiba del 17 maggio, ma nelle ultime ore la situazione si è aggravata. Secondo il Santos, i primi esami avevano evidenziato un edema di due millimetri al polpaccio, ma gli approfondimenti effettuati con la nazionale hanno confermato una lesione più seria.