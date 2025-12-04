FC Inter 1908
UFFICIALE – Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato. Sarà lungo stop, i tempi

news

UFFICIALE – Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato. Sarà lungo stop, i tempi

UFFICIALE – Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato. Sarà lungo stop, i tempi - immagine 1
Intervento chirurgico nel pomeriggio per Dusan Vlahovic in casa Juventus: il comunicato ufficiale del club e i tempi di recupero
UFFICIALE – Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato. Sarà lungo stop, i tempi- immagine 2
Intervento chirurgico nel pomeriggio per Dusan Vlahovic in casa Juventus. Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club sulle condizioni dell'attaccante serbo.

UFFICIALE – Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato. Sarà lungo stop, i tempi- immagine 3
Il comunicato

—  

"Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo", si legge.

UFFICIALE – Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato. Sarà lungo stop, i tempi- immagine 4
I tempi di recupero

—  

La Juventus dovrà fare a meno di Vlahovic per almeno 3 mesi, ma è più probabile che alla fine i tempi siano direttamente di 3 mesi e mezzo. La stima al momento è di 14 settimane dopo l'operazione infatti. Trascorrerà ai box i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, proverà a tornare nel mese di marzo, indicativamente appunto più nella seconda metà del mese.

