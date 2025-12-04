Il difensore della Juventus, Federico Gatti, è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro.
Juventus, operato Gatti per la lesione al menisco: ecco i tempi di recupero
"L'intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loic Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito" fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale.
Gatti ha cominciato subito il percorso riabilitativo per tornare a disposizione, si parla di circa sei settimane di stop: il tecnico Spalletti lo aspetta per la seconda metà gennaio.
