Brutte notizia per la Nazionale: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Moise Kean in mattinata hanno confermato il problema alla caviglia destra, e nelle prossime ore il giocatore lascerà il ritiro. Il ct Gattuso dovrà quindi rinunciare all'attaccante della Fiorentina per la sfida contro Israele, in programma domani sera.
L'attaccante della Fiorentina non sarà a disposizione del ct Gattuso a causa di un problema alla caviglia destra
Questo il comunicato:
Il ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l'attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l'Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.
A questo punto si pensa già alle possibili alternative: al fianco di Retegui, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe giocare dal 1' Pio Esposito, che contro l'Estonia ha segnato il suo primo gol con la Nazionale maggiore.
