Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni sul momento dei nerazzurri:
A. Paganin: “Chivu si sta prendendo lo spogliatoio dell’Inter. Contro il Bologna…”
"E' migliorata molto la parte di comunicazione, Chivu si sta prendendo lo spogliatoio dell'Inter. Ha avuto un'eredità pesante, c'era da ricostruire nel morale la squadra. C'erano molti dubbi per l'esperienza di Chivu, ma dall'esterno l'impressione è che piano piano sta entrando nelle dinamiche di spogliatoio, che sono difficili da domare".
"Sarà interessante la gara col Bologna, perché abbiamo visto le difficoltà incontrate in Supercoppa".
(Fonte: TMW Radio)
