"Leao? Se gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, da prima punta è più nel vivo del gioco. Poteva attaccare meglio la profondità, deve ritrovare la giusta condizione. Nel primo tempo non siamo partiti bene, poi è passato in maniera indenne. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo segnati, ma dovevamo chiuderla. Candidatura allo scudetto? E' ancora troppo presto, ci sono cinque squadre in pochi punti. Vincere stasera era importante, come lo era non subire gol. Bisogna continuare a lavorare, sappiamo che sarà difficile arrivare in fondo. La squadra ha un ottimo spirito e gioca da gruppo".