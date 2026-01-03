FC Inter 1908
Intervistato da TMW, il noto agente Giocondo Martorelli ha toccato vari temi caldi di Serie A, tra campo e mercato. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da TMW, il noto agente Giocondo Martorelli ha toccato vari temi caldi di Serie A, tra campo e mercato. Ecco le sue dichiarazioni:

"La squadra del 2025? Sicuramente il Napoli. Campionato e Supercoppa hanno rappresentato due successi importantissimi”.

“L’ultimo periodo dice Fiorentina. Nessuno avrebbe immaginato una situazione del genere. Bisogna augurarsi che il 2026 possa essere l’anno della svolta”.

“Non grandi cose ma interventi mirati. Milan, Roma e Juve mi aspetto che possano intervenire in attacco. Poi la Fiorentina, Paratici dovrà fare un po di piazza pulita e avere il coraggio di fare un repulisti generale per tentare l’impresa. Poi mi aspetto mercato dal Pisa che sta facendo i miracoli, gioca bene ma tanti non hanno mai fatto la Serie A. Spero che la proprietà possa mettere a disposizione di Gilardino nuovi innesti”.

