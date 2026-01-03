Intervistato da TMW, il noto agente Giocondo Martorelli ha toccato vari temi caldi di Serie A, tra campo e mercato. Ecco le sue dichiarazioni

"La squadra del 2025? Sicuramente il Napoli. Campionato e Supercoppa hanno rappresentato due successi importantissimi”.

Che mercato si aspetta?

“Non grandi cose ma interventi mirati. Milan, Roma e Juve mi aspetto che possano intervenire in attacco. Poi la Fiorentina, Paratici dovrà fare un po di piazza pulita e avere il coraggio di fare un repulisti generale per tentare l’impresa. Poi mi aspetto mercato dal Pisa che sta facendo i miracoli, gioca bene ma tanti non hanno mai fatto la Serie A. Spero che la proprietà possa mettere a disposizione di Gilardino nuovi innesti”.