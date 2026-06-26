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A. Paganin: “Palestra? Se devo pensare al movimento italiano, meglio così perché…”

A. Paganin: “Palestra? Se devo pensare al movimento italiano, meglio così perché…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha fatto alcune considerazioni in merito al trasferimento di Palestra al Chelsea
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha fatto alcune considerazioni in merito al trasferimento di Palestra al Chelsea:

A. Paganin: “Palestra? Se devo pensare al movimento italiano, meglio così perché…”- immagine 2

Mercato, Palestra sceglie il Chelsea invece dell'Inter:

Inter Palestra
Instagram ufficiale
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"Se devo pensare al futuro del movimento, sono contento perché va in un campionato più competitivo. Per essere più pronti serve andare all'estero, dispiace dirlo ma è la pura verità. Vediamo il salto che ha fatto Calafiori per esempio. Se le big non possono tenere i migliori, devono andare all'estero. Ora capiamo ancora di più la forza della Premier".

(Fonte: TMW)

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