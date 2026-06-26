Mercato, Palestra sceglie il Chelsea invece dell'Inter:

"Se devo pensare al futuro del movimento, sono contento perché va in un campionato più competitivo. Per essere più pronti serve andare all'estero, dispiace dirlo ma è la pura verità. Vediamo il salto che ha fatto Calafiori per esempio. Se le big non possono tenere i migliori, devono andare all'estero. Ora capiamo ancora di più la forza della Premier".