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fcinter1908 news interviste A. Paganin: “Palestra? Se devo pensare al movimento italiano, meglio così perché…”
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A. Paganin: “Palestra? Se devo pensare al movimento italiano, meglio così perché…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha fatto alcune considerazioni in merito al trasferimento di Palestra al Chelsea
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha fatto alcune considerazioni in merito al trasferimento di Palestra al Chelsea:
Mercato, Palestra sceglie il Chelsea invece dell'Inter:
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"Se devo pensare al futuro del movimento, sono contento perché va in un campionato più competitivo. Per essere più pronti serve andare all'estero, dispiace dirlo ma è la pura verità. Vediamo il salto che ha fatto Calafiori per esempio. Se le big non possono tenere i migliori, devono andare all'estero. Ora capiamo ancora di più la forza della Premier".
(Fonte: TMW)
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