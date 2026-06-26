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Angelozzi: “Palestra nel suo ruolo è un fuoriclasse. Evidentemente l’Inter…”

Angelozzi: “Palestra nel suo ruolo è un fuoriclasse. Evidentemente l’Inter…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Guido Angelozzi, direttore sportivo dello Spezia, ha commentato il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Guido Angelozzi, direttore sportivo dello Spezia, ha commentato il trasferimento di Marco Palestra, a lungo nel mirino dell'Inter, al Chelsea:

Angelozzi: “Palestra nel suo ruolo è un fuoriclasse. Evidentemente l’Inter…”- immagine 2

"Ero convinto che andasse in Premier League, Marco lo hanno seguito e hanno visto che è un calciatore adatto al campionato inglese. L'unica società che in Italia avrebbe potuto prenderlo era l'Inter, ma evidentemente ad un certo punto è andato fuori budget".

Le sue caratteristiche si sposano anche con la Premier.

—  

"Assolutamente sì. Nel suo ruolo è un fuoriclasse".

Inter Palestra

Per l'Inter è un rimpianto non da poco...

—  

"Sì. Ma evidentemente non potevano arrivare a certe cifre".

(Fonte: TMW)

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