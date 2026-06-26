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fcinter1908 news interviste Angelozzi: “Palestra nel suo ruolo è un fuoriclasse. Evidentemente l’Inter…”
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Angelozzi: “Palestra nel suo ruolo è un fuoriclasse. Evidentemente l’Inter…”
Intervistato da TMW, Guido Angelozzi, direttore sportivo dello Spezia, ha commentato il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea
Intervistato da TMW, Guido Angelozzi, direttore sportivo dello Spezia, ha commentato il trasferimento di Marco Palestra, a lungo nel mirino dell'Inter, al Chelsea:
"Ero convinto che andasse in Premier League, Marco lo hanno seguito e hanno visto che è un calciatore adatto al campionato inglese. L'unica società che in Italia avrebbe potuto prenderlo era l'Inter, ma evidentemente ad un certo punto è andato fuori budget".
Le sue caratteristiche si sposano anche con la Premier.—
"Assolutamente sì. Nel suo ruolo è un fuoriclasse".
Per l'Inter è un rimpianto non da poco...—
"Sì. Ma evidentemente non potevano arrivare a certe cifre".
(Fonte: TMW)
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