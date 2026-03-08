L'attore, grandissimo tifoso rossonero, ha parlato della stracittadina milanese in programma questa sera a San Siro

Diego Abatantuono, attore, comico e grandissimo tifoso del Milan, ha parlato del derby ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Il derby fa a sé ma lo scudetto andrà all'Inter, anche se il Milan con più attenzione arbitrale potrebbe avere qualche punto in più. Se poi ad Allegri comprassero anche un centravanti vero per il prossimo anno...".

"Il calcio ora si gioca sulla furbizia. I telecronisti dicono “si è guadagnato la punizione”, come se fare i furbi fosse un merito. E così, in un attimo, ridere diventa impossibile".