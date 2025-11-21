L'ex portiere del Milan ha parlato della stracittadina, fra ricordi del passato e previsioni sul match di domenica

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato di derby nel corso di un'intervento all'interno del canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Il primo gol preso nel derby fu di Ronaldo Il Fenomeno su rigore. Quel derby fu un'emozione grandissima, un'insieme di cose che ti rende orgoglioso. Essere di Milano e giocare un derby è meraviglioso".