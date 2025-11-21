FC Inter 1908
Abbiati: “Il mio primo derby e il gol di Ronaldo. Domenica? Partita aperta”

L'ex portiere del Milan ha parlato della stracittadina, fra ricordi del passato e previsioni sul match di domenica
Fabio Alampi Redattore 

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato di derby nel corso di un'intervento all'interno del canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Il primo gol preso nel derby fu di Ronaldo Il Fenomeno su rigore. Quel derby fu un'emozione grandissima, un'insieme di cose che ti rende orgoglioso. Essere di Milano e giocare un derby è meraviglioso".

Il derby di domenica.

"Una partita aperta. Ho massima fiducia in Allegri, è un grande allenatore e credo sia la persona giusta per il Milan. L'allenatore perfetto per far sì che il Milan possa tornare ai livelli che merita".

